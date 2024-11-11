Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 209А Санкт-Петербург — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
21:20
7 ч. 54 мин.
05:14
5
Маршрут следования поезда 209А Санкт-Петербург — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
21:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Бологое-Московское
01:39
01:40
310 км.
4 ч. 19 мин.
Вышний Волочек
02:15
02:16
353 км.
4 ч. 55 мин.
Тверь
03:25
03:26
469 км.
6 ч. 5 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
05:14
629 км.
7 ч. 54 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Санкт-Петербург → Москва Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Мое разочарование этим поездом началось сразу же как только я вошла в вагон. Старый, грязный, фу вообще. За что заплатила такие деньги за билет еще вопрос и он очень интересный!!! На верхней полке было узко и неудобно. Вообще полная вакханалия.
Все прошло хорошо, поездка закончилась приездом точно в срок. Отмечу, что кофе не вкусный. Это единственный минус, который я заметил за время поездки.
Очень неприятные впечатления у меня остались от этого поезда. Когда мы выбирали билет, то брали специально вагон, в котором был кондиционер, потому что хотели ехать в комфортной температуре, а не жариться заживо. По факту же за все время дороги его включили МАКСИМУМ на часа 2, все остальное время стояла духота и под конец поездки было нечем дышать.
Не повезло попасть в стары вагон. Девочки проводницы были молодцы, к ним претензий никаких не имею. Знают и выполняют свою работу на все 200%.
Очень приятная молодая проводница (Ирина), которая нам все подробно рассказала и показала. В процессе поездки еще неоднократно к ней обращались с вопросами.