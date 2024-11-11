Маршрут следования и продажа билетов
20:20
1 д. 8 ч. 38 мин.
04:58
34
Маршрут следования поезда 089А Санкт-Петербург — Волгоград на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Волгоград с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
20:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чудово-Московское
22:29
22:30
116 км.
2 ч. 9 мин.
Малая Вишера
23:06
23:07
159 км.
2 ч. 46 мин.
Окуловка
23:55
23:56
240 км.
3 ч. 35 мин.
Бологое-Московское
00:43
00:44
310 км.
4 ч. 23 мин.
Вышний Волочек
01:17
01:18
353 км.
4 ч. 57 мин.
Тверь
02:20
02:22
469 км.
6 ч. 0 мин.
Москва
Восточный Вокзал
04:54
05:11
631 км.
8 ч. 34 мин.
Ожерелье
07:39
08:06
744 км.
11 ч. 19 мин.
Венев
09:02
09:05
794 км.
12 ч. 42 мин.
Узловая 1
Московской жд
09:54
10:00
835 км.
13 ч. 34 мин.
Жданка
10:25
10:27
857 км.
14 ч. 5 мин.
Волово
10:58
11:00
882 км.
14 ч. 38 мин.
Ефремов
11:53
11:55
928 км.
15 ч. 33 мин.
Становая
12:47
12:49
973 км.
16 ч. 27 мин.
Елец
13:22
13:53
994 км.
17 ч. 2 мин.
Липецк
15:01
15:06
1064 км.
18 ч. 41 мин.
Грязи
Воронежские
15:48
16:20
1093 км.
19 ч. 28 мин.
Плавица
17:10
17:12
1132 км.
20 ч. 50 мин.
Добринка
17:30
17:45
1143 км.
21 ч. 10 мин.
Оборона
18:14
18:16
1166 км.
21 ч. 54 мин.
Токаревка
18:42
18:44
1193 км.
22 ч. 22 мин.
Жердевка
19:10
19:15
1221 км.
22 ч. 50 мин.
Терновка
19:39
19:41
1239 км.
23 ч. 19 мин.
Народная
20:03
20:05
1257 км.
23 ч. 43 мин.
Грибановка
20:27
20:32
1274 км.
1 д. 0 ч. 7 мин.
Борисоглебск
21:07
21:25
1289 км.
1 д. 0 ч. 47 мин.
Поворино
22:05
22:30
1309 км.
1 д. 1 ч. 45 мин.
Алексиково
23:07
23:10
1335 км.
1 д. 2 ч. 47 мин.
Филоново
00:01
00:04
1388 км.
1 д. 3 ч. 41 мин.
Себряково
01:14
01:17
1453 км.
1 д. 4 ч. 54 мин.
Арчеда
02:15
02:18
1497 км.
1 д. 5 ч. 55 мин.
Иловля 1
03:23
03:25
1552 км.
1 д. 7 ч. 3 мин.
Волгоград 1
04:58
1628 км.
1 д. 8 ч. 38 мин.
