Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 139М Санкт-Петербург — Брянск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
15:26
16 ч. 4 мин.
07:30
15
Маршрут следования поезда 139М Санкт-Петербург — Брянск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Брянск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
15:26
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чудово-Московское
16:52
16:53
116 км.
1 ч. 26 мин.
Малая Вишера
17:21
17:22
159 км.
1 ч. 55 мин.
Окуловка
18:14
18:15
240 км.
2 ч. 48 мин.
Бологое-Московское
19:27
19:52
310 км.
4 ч. 1 мин.
Вышний Волочек
20:50
20:51
353 км.
5 ч. 24 мин.
Тверь
22:30
22:32
469 км.
7 ч. 4 мин.
Обнинское
02:25
02:30
668 км.
10 ч. 59 мин.
Малоярославец
02:50
02:55
680 км.
11 ч. 24 мин.
Калуга
Сергиев Скит
03:47
04:02
736 км.
12 ч. 21 мин.
Сухиничи
Главные
05:00
05:30
808 км.
13 ч. 34 мин.
Думиничи
05:58
06:00
832 км.
14 ч. 32 мин.
Палики
06:15
06:17
843 км.
14 ч. 49 мин.
Судимир
06:40
06:42
872 км.
15 ч. 14 мин.
Брянск Орловский
07:30
918 км.
16 ч. 4 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Добрый вечер. Мне поезд очень не понравился. Прежде всего потому что туалет был просто в ужасном состоянии. Простите, но у меня у родителей в деревне лучше, чем у вас в поезде. Проводники били среднячком. Потому что могли бы и получше обслуживать пассажиров. Часто не было на месте.
10 вагон. Отличное обслуживание, рабочие розетки, рабочий кондиционер, не жарко и не хололдно. Если бы еще массаж делали было бы еще лучше.
В туалете не было малы. Закончилось и его так и не добавили. Под конец было все загажено. Работой проводниц довольна, стараются. Даже полы влажной тряпкой протирали.
Не повезло попасть в вагон с какими-то гастарбайтерами. Всю дорогу не по русски лапотали не давали спать спокойно. И не скажи им ничего, сразу начинают такие глаза делать, как будто зарезать хотят.
Поездка прошла и довольно неплохо. В принципе – чего-то к чему можно было бы придраться с не нашла. Конечно, если бы они наконец поменяли эти неудобные полки на что-то более-менее нормальное, то я была бы просто счастлива. Отсидела себе пятую точку.