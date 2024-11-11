18:44
14 ч. 35 мин.
09:19
10
Маршрут следования поезда 031А Хельсинки (Финляндия) — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Хельсинки (Финляндия) — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Хельсинки
18:44
0 км.
0 ч. 0 мин.
Пасила
18:49
18:50
3 км.
0 ч. 5 мин.
Тиккурила
19:00
19:01
15 км.
0 ч. 16 мин.
Лахти
19:52
19:54
97 км.
1 ч. 8 мин.
Коувола
20:32
20:34
155 км.
1 ч. 48 мин.
Вайниккала
21:30
22:15
241 км.
2 ч. 46 мин.
Выборг
22:56
23:36
270 км.
4 ч. 12 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
01:18
01:53
397 км.
6 ч. 34 мин.
Тверь
06:59
07:00
865 км.
12 ч. 15 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
09:19
1025 км.
14 ч. 35 мин.
