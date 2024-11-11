Маршрут следования и продажа билетов
17:34
2 д. 3 ч. 25 мин.
20:59
39
Маршрут следования поезда 099А Санкт-Петербург — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
17:34
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чудово-Московское
19:06
19:07
116 км.
1 ч. 32 мин.
Малая Вишера
19:43
19:44
159 км.
2 ч. 9 мин.
Окуловка
21:09
21:19
240 км.
3 ч. 35 мин.
Бологое-Московское
22:00
22:25
310 км.
4 ч. 26 мин.
Вышний Волочек
23:43
23:45
353 км.
6 ч. 9 мин.
Тверь
01:23
01:25
469 км.
7 ч. 49 мин.
Москва
Восточный Вокзал
04:03
04:19
631 км.
10 ч. 29 мин.
Тарусская
05:52
05:54
745 км.
12 ч. 18 мин.
Тула
Московский Вокзал
06:42
07:23
805 км.
13 ч. 8 мин.
Узловая 1
Московской жд
08:25
08:29
851 км.
14 ч. 51 мин.
Ефремов
10:08
10:10
943 км.
16 ч. 34 мин.
Елец
11:43
12:17
1009 км.
18 ч. 9 мин.
Липецк
13:46
14:05
1079 км.
20 ч. 12 мин.
Усмань
16:02
16:04
1141 км.
22 ч. 28 мин.
Придача
Воронеж-Южный
17:19
17:23
1198 км.
23 ч. 45 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
18:33
19:10
1273 км.
1 д. 0 ч. 59 мин.
Россошь
20:41
21:11
1361 км.
1 д. 3 ч. 7 мин.
Кутейниково
22:52
22:54
1463 км.
1 д. 5 ч. 18 мин.
Миллерово
23:42
23:44
1518 км.
1 д. 6 ч. 8 мин.
Каменская
00:37
00:39
1584 км.
1 д. 7 ч. 3 мин.
Лихая
01:02
01:27
1603 км.
1 д. 7 ч. 28 мин.
Белая Калитва
02:23
02:25
1647 км.
1 д. 8 ч. 49 мин.
Тацинская
03:26
03:27
1683 км.
1 д. 9 ч. 52 мин.
Морозовская
04:16
04:18
1727 км.
1 д. 10 ч. 42 мин.
Волгодонская
06:21
06:26
1822 км.
1 д. 12 ч. 47 мин.
Сальск
08:48
09:18
1947 км.
1 д. 15 ч. 14 мин.
Тихорецкая
11:33
11:36
2076 км.
1 д. 17 ч. 59 мин.
Выселки
12:31
12:33
2123 км.
1 д. 18 ч. 57 мин.
Кореновск
12:56
12:58
2142 км.
1 д. 19 ч. 22 мин.
Динская
13:27
13:29
2176 км.
1 д. 19 ч. 53 мин.
Краснодар 1
13:55
14:06
2203 км.
1 д. 20 ч. 21 мин.
Горячий Ключ
14:56
15:34
2245 км.
1 д. 21 ч. 22 мин.
Туапсе
17:46
17:58
2306 км.
2 д. 0 ч. 12 мин.
Лазаревская
18:38
18:44
2333 км.
2 д. 1 ч. 4 мин.
Лоо
19:44
19:58
2365 км.
2 д. 2 ч. 10 мин.
Сочи
20:21
20:27
2381 км.
2 д. 2 ч. 47 мин.
Хоста
20:46
20:48
2394 км.
2 д. 3 ч. 12 мин.
Адлер
20:59
2402 км.
2 д. 3 ч. 25 мин.
