Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 257А Санкт-Петербург — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
20:31
8 ч. 9 мин.
04:40
3
Маршрут следования поезда 257А Санкт-Петербург — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
20:31
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
02:38
02:40
471 км.
6 ч. 7 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
04:40
631 км.
8 ч. 9 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Ехала в 10 вагоне 6 августа 2021 года. Проводник был просто бомба! Прикалывался, веселый и при этом все свои обязанности делал на 200%!!! Кондиционер вообще не справлялся с жарой в вагоне. Также какие-то проблемы с электричеством были – не работали вообще розетки.
Мдаааааааа… В космос летали, а в поезда биотуалеты до сих пор так и не установили. Знаете было даже забавно вспомнить детство. Поезд дешевый, теперь понятно почему))))
Поезд доехал вовремя и с таймингом проблем нет) Но больше я на таком поезде не хочу ездить))) Ну старый он вообще и не комфортный. Я проехалась на люксовых поездах и после этого вообще не могу на подобных старых ездить.
Чистый вагон, приятная проводница Анна. Все вроде бы хорошо было. Конечно не фонтан но своих денег стоит. Если хотите сэкономить – ваш вариант.
В 9 вагоне вообще было хорошо! Не дуло из окон, проводница не докучала но при этом была рядом и всегда можно было обратиться. Проводилась даже уборка, а также протирались окна. На полках не было пыли (особенно на верхних бывает слой).