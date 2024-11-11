Маршрут следования поезда 801А Санкт-Петербург — Великий Новгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Великий Новгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
07:26
0 км.
0 ч. 0 мин.
Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский
07:38
07:39
7 км.
0 ч. 12 мин.
Обухово
07:41
07:42
9 км.
0 ч. 15 мин.
Колпино
07:53
07:54
23 км.
0 ч. 27 мин.
Тосно
08:08
08:09
50 км.
0 ч. 42 мин.
Любань
08:29
08:30
79 км.
1 ч. 3 мин.
Чудово-Московское
08:54
09:04
114 км.
1 ч. 28 мин.
Трегубово
09:21
09:22
130 км.
1 ч. 55 мин.
Спасская Полисть
09:26
09:27
137 км.
2 ч. 0 мин.
Мясной Бор
09:35
09:36
149 км.
2 ч. 9 мин.
Подберезье
09:47
09:48
163 км.
2 ч. 21 мин.
Разъезд 64км
09:56
09:57
174 км.
2 ч. 30 мин.
Павловская
10:03
10:04
179 км.
2 ч. 37 мин.
Великий Новгород
Вокзал
10:17
183 км.
2 ч. 51 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Люблю этот поезд, часто на нем езжу к отцу. Всегда приветливые и хорошие проводники. Никаких нареканий или претензий никогда не было. Спасибо большое за хорошую работу.
Ехала с ребенком – негде было даже еду ему разогреть. У проводников не было даже микроволновки. Это совсем не дело!!! Также разочаровало большое количество песка на половиках. Будто убираются раз в месяц
Хочу выразить благодарность проводнице Екатерине. Она хорошо выполняла свою работу. В туалете всегда было чисто. Единственное неудобство – в туалете очень мало места и для тучного человека, такого как я, там негде развернуться.
Проверили билеты и почему-то потом снова их проверяли спустя несколько остановок. Как это вообще понять? Зачем два раза было проверять?
В вагоне было мало розеток, чтобы зарядить телефон. И половина из них вообще даже не работала. Также было душно. Как в парилке какой-то. Окна в вагоне не открываемые.