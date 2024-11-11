Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 822В Хелюля — Санкт-Петербург. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 822В Хелюля — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Хелюля — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Хелюля
05:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Морозная
05:11
05:14
1 км.
0 ч. 6 мин.
Сортавала-Центр
05:20
05:22
4 км.
0 ч. 15 мин.
Сортавала
05:25
05:30
5 км.
0 ч. 20 мин.
Яккима
06:02
06:03
39 км.
0 ч. 57 мин.
Элисенваара
06:23
06:24
61 км.
1 ч. 18 мин.
Хийтола
06:43
06:44
81 км.
1 ч. 38 мин.
Каменногорск
07:32
07:47
124 км.
2 ч. 27 мин.
Выборг
08:18
08:26
157 км.
3 ч. 13 мин.
Удельная
09:20
09:21
272 км.
4 ч. 15 мин.
Санкт-Петербург
Финляндский Вокзал
09:31
279 км.
4 ч. 26 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Хелюля → Санкт-Петербург Распечатать расписание поезда