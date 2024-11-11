Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 224В Москва — Псков на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Псков с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
07:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
11:03
11:05
160 км.
3 ч. 13 мин.
Вышний Волочек
12:16
12:18
276 км.
4 ч. 26 мин.
Бологое-Московское
12:47
12:49
319 км.
4 ч. 57 мин.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
18:09
18:50
630 км.
10 ч. 19 мин.
Луга 1
21:03
21:05
763 км.
13 ч. 13 мин.
Плюсса
21:49
21:51
808 км.
13 ч. 59 мин.
Струги Красные
22:13
22:15
830 км.
14 ч. 23 мин.
Псков
Пассажирский
23:08
897 км.
15 ч. 18 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Старый поезд. Внутри все дребезжит и ехать просто невозможно. Я думала что такие поезда давно уже не ходят в этом направлении, а используются где-то в глубинке. А тут из Москвы и ТАКОЕ. В следующий раз точно поеду на автобусе, потому что там в 2 раза более комфортно и дешевле.
Из всей поездки мне не понравилась больше всего проводницы. Нахамила, была не в духе, ходила с кислой миной и всем портила только настроение
Не самый удобный поезд, если судить по комфорту. Старенький очень. Но так как ехать не так далеко, сойдет. Внутри тепло но не душно. Не перетопили и на том спасибо.
Очень много раз поезд останавливался и нам приходилось пропускать другие поезда. Кроме этого в туалете закончилась вода – ни смыть, ни руки помыть. Ночью кто-то храпел на весь вагон так, что окна дребезжали. Не выспался. Одни мучения.
Ехала в плацкарте, в следующий раз возьму купе. Надоел этот проходной двор, когда все ходят мимо, стучат дверьми туалета, некоторые особо «Худые» задевают ногами.