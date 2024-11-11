23:40
3 ч. 26 мин.
03:06
7
Маршрут следования поезда 815Р Санкт-Петербург — Псков на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Псков с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Балтийский Вокзал
23:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Аэропорт
23:52
23:53
10 км.
0 ч. 12 мин.
Гатчина
Варшавский Вокзал
00:14
00:15
41 км.
0 ч. 34 мин.
Луга 1
01:09
01:29
132 км.
1 ч. 29 мин.
Плюсса
02:03
02:04
177 км.
2 ч. 23 мин.
Струги Красные
02:20
02:21
199 км.
2 ч. 40 мин.
Псков
Пассажирский
03:06
266 км.
3 ч. 26 мин.
