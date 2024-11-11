15:20
15 ч. 30 мин.
06:50
10
Маршрут следования поезда 015Ч Петрозаводск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Петрозаводск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Петрозаводск
15:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Свирь
17:10
17:44
93 км.
1 ч. 50 мин.
Подпорожье
17:59
18:01
98 км.
2 ч. 39 мин.
Лодейное Поле
18:35
18:37
131 км.
3 ч. 15 мин.
Волховстрой 1
20:11
20:14
244 км.
4 ч. 51 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
22:16
22:41
347 км.
6 ч. 56 мин.
Окуловка
01:55
01:57
584 км.
10 ч. 35 мин.
Бологое-Московское
02:41
03:11
654 км.
11 ч. 21 мин.
Тверь
04:42
04:44
814 км.
13 ч. 22 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
06:50
974 км.
15 ч. 30 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Хороший поезд, приветливые знающие проводницы. К состояниям купе претензий не имею, в туалете не было мыла, но было чисто. В целом поездка прошла хорошо и без происшествий.
Устраивает то качество, которое получаешь за эту цену. Езжу на этом поезде не в первый раз, поэтому могу смело советовать.
Поезд хороший, почти все новое. Ехали с мужем в купе и остались полностью довольны поездкой. Спасибо!
Пишу отзыв, так как отправила маму на этом поезде, после чего она мне очень долго рассказывала, как ехала и была под большим впечатлением!!! Человек давно не ездил на поезде, был под впечатлением))) А она у меня не сильно впечатлительная, значит можно сделать вывод, что поезд стоит того.
Спасибо Инне Иосифовне за помощь на протяжении всего пути! Побольше бы таких работников в наших поездах! Очень приятная женщина