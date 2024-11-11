Маршрут следования и продажа билетов
17:25
1 д. 19 ч. 45 мин.
13:10
29
Маршрут следования поезда 203В Санкт-Петербург — Минеральные Воды на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Минеральные Воды с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
17:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Малая Вишера
19:25
19:27
160 км.
2 ч. 0 мин.
Окуловка
20:22
20:48
241 км.
2 ч. 57 мин.
Бологое-Московское
21:33
21:45
311 км.
4 ч. 8 мин.
Вышний Волочек
22:20
22:22
354 км.
4 ч. 55 мин.
Тверь
23:49
23:51
470 км.
6 ч. 24 мин.
Москва
Курский Вокзал
01:45
02:00
632 км.
8 ч. 20 мин.
Узловая 1
Московской жд
07:11
07:15
832 км.
13 ч. 46 мин.
Ефремов
09:02
09:04
924 км.
15 ч. 37 мин.
Елец
10:33
11:06
990 км.
17 ч. 8 мин.
Липецк
12:30
12:42
1060 км.
19 ч. 5 мин.
Усмань
14:50
14:52
1122 км.
21 ч. 25 мин.
Придача
Воронеж-Южный
16:35
16:40
1179 км.
23 ч. 10 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
17:52
18:00
1254 км.
1 д. 0 ч. 27 мин.
Россошь
19:43
19:58
1342 км.
1 д. 2 ч. 18 мин.
Кутейниково
21:35
21:37
1444 км.
1 д. 4 ч. 10 мин.
Миллерово
23:09
23:11
1499 км.
1 д. 5 ч. 44 мин.
Каменская
00:02
00:04
1565 км.
1 д. 6 ч. 37 мин.
Лихая
00:27
00:41
1584 км.
1 д. 7 ч. 2 мин.
Сулин
01:35
01:37
1615 км.
1 д. 8 ч. 10 мин.
Шахтная
02:23
02:25
1633 км.
1 д. 8 ч. 58 мин.
Новочеркасск
03:07
03:09
1669 км.
1 д. 9 ч. 42 мин.
Ростов
Главный
04:01
04:20
1707 км.
1 д. 10 ч. 36 мин.
Кущевка
05:38
05:47
1781 км.
1 д. 12 ч. 13 мин.
Тихорецкая
07:17
07:22
1868 км.
1 д. 13 ч. 52 мин.
Кавказская
09:02
09:30
1926 км.
1 д. 15 ч. 37 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
10:33
10:38
1991 км.
1 д. 17 ч. 8 мин.
Невинномысская
11:42
11:50
2068 км.
1 д. 18 ч. 17 мин.
Минеральные Воды
13:10
2172 км.
1 д. 19 ч. 45 мин.
