Маршрут следования поезда 229Ч Санкт-Петербург — Смоленск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Смоленск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
21:46
0 км.
0 ч. 0 мин.
Батецкая
23:54
23:57
141 км.
2 ч. 8 мин.
Уторгош
00:31
00:36
181 км.
2 ч. 45 мин.
Сольцы
00:54
00:57
197 км.
3 ч. 8 мин.
Дно
01:32
01:45
235 км.
3 ч. 46 мин.
Дедовичи
02:14
02:16
265 км.
4 ч. 28 мин.
Сущево
03:05
03:12
325 км.
5 ч. 19 мин.
Локня
03:37
03:43
349 км.
5 ч. 51 мин.
Новосокольники
04:39
05:23
402 км.
6 ч. 53 мин.
Невель 2
06:14
06:17
440 км.
8 ч. 28 мин.
Городок
07:06
07:08
501 км.
9 ч. 20 мин.
Витебск
07:38
08:02
533 км.
9 ч. 52 мин.
Лиозно
08:47
08:51
576 км.
11 ч. 1 мин.
Рудня
09:22
09:24
594 км.
11 ч. 36 мин.
Голынки
09:47
09:49
616 км.
12 ч. 1 мин.
Смоленск
Центральный
10:35
658 км.
12 ч. 49 мин.
