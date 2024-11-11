Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 213В Санкт-Петербург — Орел на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Орел с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
23:04
0 км.
0 ч. 0 мин.
Малая Вишера
00:54
00:55
160 км.
1 ч. 50 мин.
Окуловка
01:50
02:10
241 км.
2 ч. 46 мин.
Бологое-Московское
02:54
02:55
311 км.
3 ч. 50 мин.
Тверь
04:33
04:34
471 км.
5 ч. 29 мин.
Москва
Восточный Вокзал
07:29
07:44
633 км.
8 ч. 25 мин.
Тула
Московский Вокзал
10:51
11:14
806 км.
11 ч. 47 мин.
Щекино
11:37
11:39
827 км.
12 ч. 33 мин.
Плавск
12:08
12:10
862 км.
13 ч. 4 мин.
Скуратово
12:30
12:32
886 км.
13 ч. 26 мин.
Мценск
13:02
13:04
929 км.
13 ч. 58 мин.
Орел
13:43
975 км.
14 ч. 39 мин.
