Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 043С Санкт-Петербург — Новороссийск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 043С Санкт-Петербург — Новороссийск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Новороссийск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
14:09
0 км.
0 ч. 0 мин.
Малая Вишера
16:39
16:40
160 км.
2 ч. 30 мин.
Окуловка
17:32
17:33
241 км.
3 ч. 23 мин.
Бологое-Московское
18:18
18:30
311 км.
4 ч. 9 мин.
Вышний Волочек
19:39
19:41
354 км.
5 ч. 30 мин.
Тверь
20:50
20:52
470 км.
6 ч. 41 мин.
Рязань 2
02:20
02:47
812 км.
12 ч. 11 мин.
Богоявленск
05:11
05:16
970 км.
15 ч. 2 мин.
Мичуринск
Уральский
06:16
06:45
1011 км.
16 ч. 7 мин.
Грязи
Воронежские
07:47
07:50
1069 км.
17 ч. 38 мин.
Придача
Воронеж-Южный
10:13
10:18
1174 км.
20 ч. 4 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
11:25
11:33
1249 км.
21 ч. 16 мин.
Подгорное
13:00
13:31
1313 км.
22 ч. 51 мин.
Россошь
14:00
14:47
1337 км.
23 ч. 51 мин.
Миллерово
17:35
17:40
1488 км.
1 д. 3 ч. 26 мин.
Каменская
19:08
19:10
1554 км.
1 д. 4 ч. 59 мин.
Лихая
19:38
19:48
1573 км.
1 д. 5 ч. 29 мин.
Зверево
20:18
20:20
1589 км.
1 д. 6 ч. 9 мин.
Ростов
Главный
23:02
23:20
1683 км.
1 д. 8 ч. 53 мин.
Староминская-Тимашевск
01:01
01:07
1774 км.
1 д. 10 ч. 52 мин.
Каневская
01:46
01:48
1821 км.
1 д. 11 ч. 37 мин.
Брюховецкая
02:18
02:20
1853 км.
1 д. 12 ч. 9 мин.
Краснодар 1
03:56
04:02
1939 км.
1 д. 13 ч. 47 мин.
Северская
04:40
04:42
1967 км.
1 д. 14 ч. 31 мин.
Ильская
04:56
04:58
1977 км.
1 д. 14 ч. 47 мин.
Абинская
05:37
05:41
2009 км.
1 д. 15 ч. 28 мин.
Крымская
05:57
06:08
2020 км.
1 д. 15 ч. 48 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
06:40
06:55
2048 км.
1 д. 16 ч. 31 мин.
Новороссийск
07:25
2062 км.
1 д. 17 ч. 16 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 10
Проводница очень весёлая была) Я когда сел подумал умру со скуки пока доеду, но проводница встретила и мы с ней разобщались о том, о сём, оказалось она болеет за ту же футбольную команду, что и я) вообщем скучно не было
Купил билеты на этот поезд за два дня до выезда, места еще были, да еще и попались весьма комфортные, так как ехал не один, вдвоём с другом ездили по делам, удалось во время вернуться к назначенному времени.
Приятная поездка в этом поезде оказалась потому, что обслуживание на высоте. Много услуг предлагают, чистота и порядок во всем. Начальнику поезда отдельная благодарность за подобранный коллектив.
Осталась очень довольна поездкой! Ехала этим поездам и туда, и обратно. В вагоне идеальный порядок и чистота. Все одеяла и подушки выдали свежие, пахнут приятно. Белье новое, белоснежное. В биотуалете чисто. Но странно, почему на остановках кондиционеры не работают. Это минус(
Большое спасибо Марине (проводнице 3 вагона) за идеальное обслуживание и комфорт во время поездки! Очень хороший поезд, новые вагоны, уютно и чисто. Билет однозначно стоит своих денег, даже и думать нечего.
Если сравнить его с Северной Пальмирой могу однозначно сказать, что он дешевле, а по комфорту по итогу не сильно уступает. Наилучшее отношение цены и качества!
Я поездкой осталась довольна! Быстрый поезд, чистый поезд. Что еще можно пожелать, чтобы ехать было удобно? Только поменьше невоспитанных пассажиров рядом с вами. Тогда и поездка будет очень хорошей.
Ехала с дочкой со станции Лихая, поездка очень понравилась. Удобные новые вагоны – гораздо лучше старых. Стоимость билета адекватная, проводники хорошие.
Спасибо!!! ВСЕ ПОНРАВИЛОСЬ!!!
Поездкой по итогу остался доволен. Быстро и комфортно, что еще можно пожелать?