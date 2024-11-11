Маршрут следования и продажа билетов
21:10
15 ч. 37 мин.
12:47
19
Маршрут следования поезда 087А Санкт-Петербург — Смоленск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Смоленск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
21:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чудово-Московское
22:41
22:42
116 км.
1 ч. 31 мин.
Малая Вишера
23:13
23:14
159 км.
2 ч. 3 мин.
Окуловка
00:06
00:07
240 км.
2 ч. 56 мин.
Бологое-Московское
00:53
01:37
310 км.
3 ч. 43 мин.
Вышний Волочек
02:12
02:13
353 км.
5 ч. 2 мин.
Торжок
04:00
04:12
419 км.
6 ч. 50 мин.
Высокое
05:01
05:03
457 км.
7 ч. 51 мин.
Старица
05:27
05:30
476 км.
8 ч. 17 мин.
Ржев-Белорусский
06:23
06:26
517 км.
9 ч. 13 мин.
Мелихово
06:35
06:38
519 км.
9 ч. 25 мин.
Ржев-Балтийский
06:44
07:30
520 км.
9 ч. 34 мин.
Осуга
08:12
08:14
543 км.
11 ч. 2 мин.
Сычевка
08:37
08:39
563 км.
11 ч. 27 мин.
Новодугинская
09:07
09:09
586 км.
11 ч. 57 мин.
Вязьма
10:05
10:31
634 км.
12 ч. 55 мин.
Сафоново
11:25
11:27
702 км.
14 ч. 15 мин.
Ярцево
11:58
12:00
739 км.
14 ч. 48 мин.
Смоленск
Центральный
12:47
788 км.
15 ч. 37 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Вот как так можно!? Туалет вообще не убирается! Грязь и антисанитария.
Здравствуйте. Оставлю свой недовольный отзыв. Скажите пожалуйста, зачем во всем поезде включать свет в 7 утра, когда все еще спят. И этим была возмущена не одна я. Нас таких было много, хотелось ее поспать хотя бы до 8 часов.
Ехали 12.09.2021 в 4 вагоне. Было жарко, даже душно. Врубили отопление на полную, да так что форточки пришлось открывать. В наших поездах постоянно или холодина такая, что зубы стучат, либо жара, что открытые форточки не помогают.
Расскажу про плюсы. Были очень вежливые проводники и ухоженные вагоны. Из минусов выделю плохо работающий смыв в биотуалете. И курящих в тамбурах пассажиров, от которых дым иногда залетал в сам вагон и было ехать неприятно, так как я не курящая.
Покупали билеты на этом сайте. С этим все хорошо и проблем не возникло. Женщина проводник рассказала при посадке где наши места и провела. Общее отношение очень хорошее. Спасибо за поездку.
Поезд очень понравился! Советую!!!!!!))))))))))