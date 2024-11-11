Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 249А Санкт-Петербург — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
19:50
8 ч. 50 мин.
04:40
3
Маршрут следования поезда 249А Санкт-Петербург — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
19:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
02:38
02:40
468 км.
6 ч. 48 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
04:40
628 км.
8 ч. 50 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Санкт-Петербург → Москва Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде:
В поезде было холодно, никакого климат контроля не было, телевизоров не было, сами по себе сидения были неудобные. Всю поездку промучился.
Цены на чай и кофе просто космические. Не могу понять, почему всю ночь горел свет и не выключался, было невозможно нормально уснуть. Еще с этими остановками и людьми, которые на них заходят, вообще неудобно.
У нас попался какой-то дефектный вагон. Свет был настолько тусклым, что невозможно было ни книжку почитать, ни кроссфорды поразгадовать. Пришлось с фонариком от телефона сидеть и светить себе. Причем в соседнем вагоне было раза в 3 ярче чем у нас!!!!
Туалет оставляет желать лучшего, общее санитарное состояние вагона тоже в принципе вызывало вопросы. За всю поездку уборка не делалась ни разу, ни влажная, ни сухая.
Поезд вполне хороший. Ночью только было холодно, отопление не включали. Постельное белье было свежее и хорошего качества.