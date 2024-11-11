Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 170В Санкт-Петербург — Архангельск.
20:58
22 ч. 27 мин.
19:25
32
Маршрут следования поезда 170В Санкт-Петербург — Архангельск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Архангельск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
20:58
0 км.
0 ч. 0 мин.
Волховстрой 1
23:00
23:02
103 км.
2 ч. 2 мин.
Бабаево
02:20
02:54
316 км.
5 ч. 22 мин.
Череповец 1
04:54
05:22
431 км.
7 ч. 56 мин.
Шексна
05:51
05:53
465 км.
8 ч. 53 мин.
Чебсара
06:11
06:13
482 км.
9 ч. 13 мин.
Кипелово
06:33
06:35
500 км.
9 ч. 35 мин.
Сухона
07:39
07:41
559 км.
10 ч. 41 мин.
Семигородняя
08:17
08:19
598 км.
11 ч. 19 мин.
Харовская
08:36
08:38
613 км.
11 ч. 38 мин.
Кадниковский
09:13
09:15
654 км.
12 ч. 15 мин.
Вожега
09:33
09:35
671 км.
12 ч. 35 мин.
Явенга
09:52
09:54
686 км.
12 ч. 54 мин.
Коноша 1
10:40
11:00
727 км.
13 ч. 42 мин.
Фоминская
11:32
11:34
751 км.
14 ч. 34 мин.
Вандыш
11:48
11:50
766 км.
14 ч. 50 мин.
Бурачиха
12:10
12:12
785 км.
15 ч. 12 мин.
Няндома
12:30
12:40
802 км.
15 ч. 32 мин.
Шалакуша
13:34
13:36
864 км.
16 ч. 36 мин.
Лепша
13:50
13:51
875 км.
16 ч. 52 мин.
Ивакша
14:01
14:02
884 км.
17 ч. 3 мин.
Пукса
14:20
14:22
905 км.
17 ч. 22 мин.
Плесецкая
14:33
14:41
916 км.
17 ч. 35 мин.
Шелекса
15:00
15:01
936 км.
18 ч. 2 мин.
Емца
15:18
15:20
955 км.
18 ч. 20 мин.
Обозерская
15:53
16:23
996 км.
18 ч. 55 мин.
Пермилово
16:49
16:51
1014 км.
19 ч. 51 мин.
Холмогорская
17:24
17:26
1038 км.
20 ч. 26 мин.
Ломовое
17:59
18:01
1060 км.
21 ч. 1 мин.
Тундра
18:19
18:21
1076 км.
21 ч. 21 мин.
Исакогорка
18:56
19:01
1106 км.
21 ч. 58 мин.
Архангельск-Город
19:25
1119 км.
22 ч. 27 мин.
