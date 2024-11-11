Маршрут следования и продажа билетов
11:02
8 ч. 48 мин.
19:50
14
Маршрут следования поезда 230А Санкт-Петербург — Череповец на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Череповец с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
11:02
0 км.
0 ч. 0 мин.
Волховстрой 1
13:00
13:02
103 км.
1 ч. 58 мин.
Тихвин
14:18
14:20
177 км.
3 ч. 16 мин.
Пикалево 1
14:58
15:00
210 км.
3 ч. 56 мин.
Ефимовская
15:35
15:37
244 км.
4 ч. 33 мин.
Подборовье
15:54
15:56
264 км.
4 ч. 52 мин.
Заборье
16:07
16:09
274 км.
5 ч. 5 мин.
Верхневольский
16:24
16:26
285 км.
5 ч. 22 мин.
Тешемля
16:39
16:41
296 км.
5 ч. 37 мин.
Бабаево
17:01
17:35
317 км.
5 ч. 59 мин.
Сиуч
18:12
18:14
346 км.
7 ч. 10 мин.
Кадуй
18:50
18:52
388 км.
7 ч. 48 мин.
Суда
19:12
19:14
411 км.
8 ч. 10 мин.
Череповец 1
19:50
432 км.
8 ч. 48 мин.
