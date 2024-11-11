Маршрут следования и продажа билетов
21:05
7 ч. 32 мин.
04:37
6
Маршрут следования поезда 287Ч Санкт-Петербург — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
21:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Малая Вишера
23:15
23:16
160 км.
2 ч. 10 мин.
Бологое-Московское
00:53
01:11
311 км.
3 ч. 48 мин.
Лихославль
02:27
02:28
429 км.
5 ч. 22 мин.
Тверь
02:54
02:56
470 км.
5 ч. 49 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
04:37
630 км.
7 ч. 32 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Все было бы очень хорошо. Но вот только немного вагон староватый. Постельное белье вообще старое. Матрасы – лет по 15 точно им. В купе была только одна розетка и там под столом. Нельзя было лежать на верхней полке и колупаться в телефоне.
Мне видимо повезло потому что у нас были новые матрасы Даже пахли еще заводом. Но вот туалет унылая помойная яма. Воняло на весь вагон. Невозможно было ехать в таком вагоне.
Во время поездки отсутствовала вода в кране в туалете. Проводница не была у себя и постоянно где-то отсутствовала. Видела ее 2 раза за время поездки.
Вагон с кондиционером. Приятно было ехать. Очень неудобные полки. Длина не более 180 см. При моем росте в 193 приходилось постоянно лежать с согнутыми коленями. Причем я довольно худой и мне при этом было мало места.
В окнах нет форточек. Я понимаю, что когда кондиционер есть – форточки не нужны. Но его включили только через несколько часов после поездки!!!!!!!!!! ДО этого времени ехали и физически было просто нечем дышать.