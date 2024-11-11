Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 038В Выборг — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Выборг — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Выборг
19:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Зеленогорск
20:19
20:20
76 км.
0 ч. 49 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
21:23
22:11
127 км.
1 ч. 53 мин.
Чудово-Московское
23:57
23:58
240 км.
4 ч. 27 мин.
Бологое-Московское
02:10
02:15
435 км.
6 ч. 40 мин.
Вышний Волочек
02:48
02:49
478 км.
7 ч. 18 мин.
Тверь
03:51
03:53
594 км.
8 ч. 21 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
06:02
754 км.
10 ч. 32 мин.
