Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 831Я Санкт-Петербург — Печоры Псковские. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
13:40
4 ч. 10 мин.
17:50
10
Маршрут следования поезда 831Я Санкт-Петербург — Печоры Псковские на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Печоры Псковские с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Балтийский Вокзал
13:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Аэропорт
13:51
13:52
10 км.
0 ч. 11 мин.
Гатчина
Варшавский Вокзал
14:13
14:14
41 км.
0 ч. 33 мин.
Луга 1
15:07
15:27
132 км.
1 ч. 27 мин.
Плюсса
16:01
16:02
177 км.
2 ч. 21 мин.
Струги Красные
16:19
16:20
199 км.
2 ч. 39 мин.
Псков
Пассажирский
17:05
17:10
266 км.
3 ч. 25 мин.
Моглино
17:21
17:22
270 км.
3 ч. 41 мин.
Новоизборск
17:31
17:32
289 км.
3 ч. 51 мин.
Печоры Псковские
17:50
310 км.
4 ч. 10 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Санкт-Петербург → Печоры Псковские Распечатать расписание поезда