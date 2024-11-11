Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 751А Санкт-Петербург — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 751А Санкт-Петербург — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
05:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
09:20
631 км.
3 ч. 50 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Я не часто езжу на поездах, но если езжу, то стараюсь выбирать только лучшие. Именно к таким можно отнести этот поезд. Всегда очень чисто и хорошо. Спасибо большое работникам за высокое качество услуг.
Сапсан – мой самый любимый поезд))) С подросткового возраста на нем много раз ездила и считаю, что это один из самых быстрых и удобных поездов, которые ездят по России матушке.
Вагоны очень комфортные, обслуживание отличное, на уровне. Не к чему придраться. Единственное что доставляло небольшой дискомфорт – то что было мало розеток. Хотелось бы, конечно, больше. Все таки сейчас все с телефонами и планшетами.
Добрый день! Решила оставить отзыв об этом поезде! Было очень приятно ехать, наслышана была о нем, сама до этого ни разу не ездила. Все ок, кроме кресел. Они реально неудобные, анатомически не то, что нужно для нормальной езды. Может кто-нибудь прислушается к моему отзыву.
Супер поезд. 21 век, скорость и комфорт. Чего еще можно было бы ожидать от хорошей поездки? Пассажиры тоже были нормальные, без низших слоев общества.