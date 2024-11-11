06:15
4 ч. 5 мин.
10:20
6
Маршрут следования поезда 821Ч Санкт-Петербург — Сортавала на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Сортавала с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Финляндский Вокзал
06:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Выборг
07:17
07:25
122 км.
1 ч. 2 мин.
Каменногорск
07:57
08:17
155 км.
1 ч. 42 мин.
Элисенваара
09:26
09:27
216 км.
3 ч. 11 мин.
Яккима
09:47
09:48
238 км.
3 ч. 32 мин.
Сортавала
10:20
272 км.
4 ч. 5 мин.
