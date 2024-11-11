Маршрут следования поезда 261У Санкт-Петербург — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
02:13
0 км.
0 ч. 0 мин.
Бологое-Московское
06:06
06:18
308 км.
3 ч. 53 мин.
Вышний Волочек
06:54
06:55
351 км.
4 ч. 41 мин.
Тверь
09:18
09:19
467 км.
7 ч. 5 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
11:47
627 км.
9 ч. 34 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Санкт-Петербург → Москва Распечатать расписание поезда