21
Маршрут следования поезда 377У Великие Луки — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Великие Луки — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Великие Луки
20:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Новосокольники
20:57
21:02
25 км.
0 ч. 32 мин.
Самолуково
21:35
21:54
59 км.
1 ч. 10 мин.
Стримовичи
22:08
22:10
69 км.
1 ч. 43 мин.
Локня
22:21
22:23
78 км.
1 ч. 56 мин.
Загоскино
22:41
22:43
93 км.
2 ч. 16 мин.
Сущево
22:58
23:01
101 км.
2 ч. 33 мин.
Лозовицы
23:15
23:32
112 км.
2 ч. 50 мин.
Ашево
23:46
23:51
121 км.
3 ч. 21 мин.
Чихачево
00:05
00:13
131 км.
3 ч. 40 мин.
Плотовец
00:27
00:37
141 км.
4 ч. 2 мин.
Судома
00:51
01:08
151 км.
4 ч. 26 мин.
Дедовичи
01:22
01:24
159 км.
4 ч. 57 мин.
Дно
02:03
02:28
189 км.
5 ч. 38 мин.
Леменка
03:04
03:06
208 км.
6 ч. 39 мин.
Сольцы
03:26
03:28
227 км.
7 ч. 1 мин.
Уторгош
03:46
03:48
243 км.
7 ч. 21 мин.
Батецкая
04:26
04:28
283 км.
8 ч. 1 мин.
Царское Село
06:11
06:13
402 км.
9 ч. 46 мин.
Купчино
06:26
06:28
414 км.
10 ч. 1 мин.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
06:45
424 км.
10 ч. 20 мин.
