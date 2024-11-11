Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 753А Санкт-Петербург — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 753А Санкт-Петербург — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
06:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чудово-Московское
07:25
07:26
116 км.
0 ч. 45 мин.
Окуловка
08:07
08:08
241 км.
1 ч. 27 мин.
Угловка
08:17
08:18
260 км.
1 ч. 37 мин.
Вышний Волочек
08:52
08:53
354 км.
2 ч. 12 мин.
Тверь
09:34
09:35
470 км.
2 ч. 54 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
10:43
630 км.
4 ч. 3 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Санкт-Петербург → Москва Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поезд великолепный! После поездки остались только одни положительные эмоции! В соотношении цена качество не дорого и очень даже удобно. Поезд опоздал всего на 10 минут.
Проводники вежливые и внимательные к пассажирам. Никаких нареканий по работе нет. Ответят на любой вопрос и доброжелательно все пояснят. Рад, что есть такие поезда.
Ехала с коляской и пятимесячным младенцем. Проводники помогли поднять коляску и обслужили как полагается. Благодарна им за помощь. В поезде было немного жарковато. Но поезда длится недолго, поэтому дискомфорт ощущался только под конец.
Как только наступает лето – они очень сильно взвинчивают цены на билеты на этот поезд!!!!!!!! Нельзя так делать! Видно же что просто наживаются на том, что многие в этот период ездят между двумя столицами.
Когда ехал интернет не работал, хотя мне говорили, что работать будет. Не особо и нужен был, но все же вопросы остаются. По остальным моментам – поезд высшей категории! Однозначно стоит потраченных на него денег и времени.