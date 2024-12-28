Маршрут следования и продажа билетов
06:55
4 ч. 10 мин.
11:05
10
Маршрут следования поезда 839В Санкт-Петербург — Печоры Псковские на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Печоры Псковские с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Балтийский Вокзал
06:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Аэропорт
07:06
07:07
10 км.
0 ч. 11 мин.
Гатчина
Варшавский Вокзал
07:27
07:28
41 км.
0 ч. 32 мин.
Луга 1
08:22
08:42
132 км.
1 ч. 27 мин.
Плюсса
09:16
09:17
177 км.
2 ч. 21 мин.
Струги Красные
09:34
09:35
199 км.
2 ч. 39 мин.
Псков
Пассажирский
10:20
10:25
266 км.
3 ч. 25 мин.
Моглино
10:36
10:37
270 км.
3 ч. 41 мин.
Новоизборск
10:46
10:47
289 км.
3 ч. 51 мин.
Печоры Псковские
11:05
310 км.
4 ч. 10 мин.
