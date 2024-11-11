Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 787М Санкт-Петербург — Хельсинки (Финляндия). Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
20:30
4 ч. 31 мин.
01:01
Маршрут следования поезда 787М Санкт-Петербург — Хельсинки (Финляндия) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Хельсинки (Финляндия) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Финляндский Вокзал
20:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Выборг
21:25
21:35
122 км.
0 ч. 55 мин.
Вайниккала
22:57
23:04
151 км.
2 ч. 27 мин.
Коувола
23:43
23:45
237 км.
3 ч. 13 мин.
Лахти
00:09
00:11
295 км.
3 ч. 39 мин.
Тиккурила
00:43
00:44
377 км.
4 ч. 13 мин.
Пасила
00:54
00:55
389 км.
4 ч. 24 мин.
Хельсинки
01:01
392 км.
4 ч. 31 мин.
