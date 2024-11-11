Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 163А Санкт-Петербург — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 163А Санкт-Петербург — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
01:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чудово-Московское
02:37
02:38
116 км.
1 ч. 22 мин.
Малая Вишера
03:07
03:08
159 км.
1 ч. 52 мин.
Окуловка
04:00
04:01
240 км.
2 ч. 45 мин.
Бологое-Московское
05:06
05:18
310 км.
3 ч. 51 мин.
Вышний Волочек
06:18
06:19
353 км.
5 ч. 3 мин.
Тверь
08:41
08:43
469 км.
7 ч. 26 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
11:53
629 км.
10 ч. 38 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Санкт-Петербург → Москва Распечатать расписание поезда