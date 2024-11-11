Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 227А Санкт-Петербург — Новороссийск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Новороссийск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
12:11
0 км.
0 ч. 0 мин.
Малая Вишера
14:43
14:46
160 км.
2 ч. 32 мин.
Окуловка
15:42
15:45
241 км.
3 ч. 31 мин.
Бологое-Московское
16:30
17:04
311 км.
4 ч. 19 мин.
Тверь
19:08
19:10
471 км.
6 ч. 57 мин.
Москва
Курский Вокзал
22:09
22:22
633 км.
9 ч. 58 мин.
Тула
Московский Вокзал
01:04
01:32
806 км.
12 ч. 53 мин.
Узловая 1
Московской жд
02:44
02:48
852 км.
14 ч. 33 мин.
Ефремов
04:29
04:31
944 км.
16 ч. 18 мин.
Елец
05:53
06:25
1010 км.
17 ч. 42 мин.
Липецк
07:43
07:53
1080 км.
19 ч. 32 мин.
Придача
Воронеж-Южный
10:48
10:55
1191 км.
22 ч. 37 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
12:13
12:45
1266 км.
1 д. 0 ч. 2 мин.
Россошь
15:15
15:30
1354 км.
1 д. 3 ч. 4 мин.
Кутейниково
17:26
17:28
1456 км.
1 д. 5 ч. 15 мин.
Миллерово
18:16
18:18
1511 км.
1 д. 6 ч. 5 мин.
Каменская
19:20
19:22
1577 км.
1 д. 7 ч. 9 мин.
Лихая
19:55
20:09
1596 км.
1 д. 7 ч. 44 мин.
Зверево
20:39
20:41
1612 км.
1 д. 8 ч. 28 мин.
Сулин
21:01
21:03
1627 км.
1 д. 8 ч. 50 мин.
Шахтная
22:33
22:35
1645 км.
1 д. 10 ч. 22 мин.
Новочеркасск
23:46
23:48
1681 км.
1 д. 11 ч. 35 мин.
Ростов
Главный
00:38
00:55
1719 км.
1 д. 12 ч. 27 мин.
Староминская-Тимашевск
02:18
02:20
1810 км.
1 д. 14 ч. 7 мин.
Каневская
02:59
03:01
1857 км.
1 д. 14 ч. 48 мин.
Брюховецкая
03:30
03:32
1889 км.
1 д. 15 ч. 19 мин.
Тимашевская
03:58
04:22
1908 км.
1 д. 15 ч. 47 мин.
Протока
05:35
05:37
1984 км.
1 д. 17 ч. 24 мин.
Крымская
06:45
06:52
2021 км.
1 д. 18 ч. 34 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
07:25
07:40
2049 км.
1 д. 19 ч. 14 мин.
Новороссийск
08:10
2063 км.
1 д. 19 ч. 59 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Очень редко делали влажную уборку. За всю поездку один раз влажной тряпкой прошлись и все. А ехали 2 суток. Сами понимаете сколько за это время там собралось пыли и грязи. Кроме редкой уборки и грязного туалета больше ничего не могу плохого сказать.
Время стоянки на некоторых станциях можно было бы и уменьшить. Для тех, кто выбегает покурить это хорошо, а для тех кто не курит – просто тратим время. Были участки на которых вагоны трясло из стороны в сторону. Не знаю в чем причина – в дороге или в самом вагоне. Но было неприятно.
Когда мы зашли в вагон и подошли к своим местам, я была очень сильно удивлена! На полках лежал слой пыли, да такой, что создалось ощущение, что поезд стоял до нас где-то и ждал около года. Почему проводницы не привели его в порядок перед отправкой вообще непонятно.
Август 2021, 4 вагон. Все отлично. Кондиционер работает, в вагоне идеально чисто, проводница вежливая и приятная женщина. В туалете даже были бумажные полотенца чтобы руки вытирать. Я был приятно удивлен.
УРА!!! Нам попались места в абсолютно новом современном вагоне, который просто бусечка!!!!!!!!!!! Тут и розетки везде есть для телефонов! Они работают как нужно! Плюс на полках лежат матрасы уже с чехлами. В общем нам все очень понравилось!!!!