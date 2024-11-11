12
Маршрут следования поезда 273А Санкт-Петербург — Орел на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Орел с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
19:27
0 км.
0 ч. 0 мин.
Малая Вишера
22:23
22:24
160 км.
2 ч. 56 мин.
Окуловка
23:16
23:17
241 км.
3 ч. 49 мин.
Бологое-Московское
00:01
00:47
311 км.
4 ч. 34 мин.
Вышний Волочек
01:22
01:23
354 км.
5 ч. 55 мин.
Тверь
02:32
02:33
470 км.
7 ч. 5 мин.
Москва
Курский Вокзал
04:50
05:35
632 км.
9 ч. 23 мин.
Тула
Московский Вокзал
08:20
08:24
805 км.
12 ч. 53 мин.
Плавск
09:14
09:30
862 км.
13 ч. 47 мин.
Скуратово
09:51
09:53
886 км.
14 ч. 24 мин.
Мценск
10:24
10:26
929 км.
14 ч. 57 мин.
Орел
11:08
975 км.
15 ч. 41 мин.
День добрый. Ехала 30 декабря 2021 года. В вагоне была ужаснейшая духота. Отопление очень сильно грело, воздух сухой и дышать было просто нечем. Нехватка кислорода. На мой взгляд незачем так сильно топить вагон когда на улице малый минус.
Поездка понравилась и прошла хорошо. Проводница правда видно было что ленилась временами и приходилось ей напоминать, что стоит заглянуть в туалет и добавить туда бумагу. Но вообще по сравнению со многими поездами этот еще нормуль.
Ночью было душновато. Постельное белье на удивление хорошего качества. Вентиляция слабовато работала. В туалете было грязновато. Проводник очень внимательный. Рядом с розетками были небольшие стульчики, так что не приходилось стоять пока телефон заряжается.
Про розетки для боковых мест можете забыть. Как вы знаете там не люди ездят. Очень пыльный вагон. Пол чистый, а вот чуть выше головы рукой пройдись – вся грязная. Ночью почему-то отопление слабо грело и к утру я озяб.
Проводница знала своё дело! Санитарная обработка несколько раз всех поручней и т.п. с антисептиком. Температура в вагоне постоянно была на контроле. Поэтому по итогу хоть вагон и был реконструирован из старого, было ехать довольно приятно. Стояли биотуалеты.