Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 023А Санкт-Петербург — Псков.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
18:50
4 ч. 18 мин.
23:08
5
Маршрут следования поезда 023А Санкт-Петербург — Псков на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Псков с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
18:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Луга 1
21:05
21:07
133 км.
2 ч. 15 мин.
Плюсса
21:50
21:52
178 км.
3 ч. 0 мин.
Струги Красные
22:14
22:16
200 км.
3 ч. 24 мин.
Псков
Пассажирский
23:08
267 км.
4 ч. 18 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 7
Отличный двухэтажный поезд, доехали с комфортом и без приключений. Хотелось бы отдельно упомянуть о том, что он тише, чем те поезда, на которых я ездила до этого. Также была приятно удивлена уровнем сервиса.
Выбрали этот поезд чтобы просто проехаться на втором этаже. До этого ни разу на подобных поездах не ездили. Думали, что на втором этаже будет укачивать из-за того, что сильнее качает. Но наши опасения не сбылись, поездка прошла как по маслу. Рекомендую!
На мой взгляд сильно завышена цена. Да!!! Я понимаю, что это не простой поезд, которых много на ЖД, это фирменный поезд и бла-бла-бла. Но все равно дороговато. По обслуживанию и чистоте вопросов нет.
Быстрый хороший новый поезд. Что еще для счастья нужно?
В купе было тесновато. Как мне показалось их сильно уменьшили по сравнению со стандартными, которые были раньше. В остальном – шик.
Здравствуйте! Хороший поезд!!!!! Ребенку очень понравилось ехать на втором этаже!
