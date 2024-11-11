17:10
4 ч. 5 мин.
21:15
Маршрут следования поезда 777А Санкт-Петербург — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
17:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Бологое-Московское
19:06
19:07
310 км.
1 ч. 56 мин.
Тверь
20:03
20:04
470 км.
2 ч. 53 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
21:15
630 км.
4 ч. 5 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Три топора и сапсан – хорошее сочетание)))) А если серьезно то поезд очень хороший. Персонал свое дело знает на 100%. Работают великолепно.
Очень хороший поезд. Чистый, удобные кресла. В туалете супер чистый пол и сидения. Ни грамма не воняет. Также работал кондиционер, поэтому даже не смотря на то, что было жарко за окном – в вагоне абсолютно ничего такого не ощущалось.
В вагонах очень мало розеток. До безумия мало. Хотелось бы чтобы над этим поработали, потому что не дело когда в электропоезде нет розеток)))))
Добрый вечер. Решила оставить отзыв после поездки на этом поезде. Поезд очень быстрый. Я даже не ожидала, что поезда могут так быстро ездить. Обслуживание в вагонах на очень высоком уровне. Проводницы одеты в чистые выглаженные одежды. Очень хорошая поездка.
Приветуси. В наушниках слабая громкость, можно сделать чуть погромче??? И постоянный шорох и шелест тоже убрать. По другим моментам вопросов нет вообще. Очень хороший поезд.