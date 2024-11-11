Маршрут следования и продажа билетов
22:40
17 ч. 45 мин.
16:25
13
Маршрут следования поезда 011Ч Петрозаводск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Петрозаводск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Петрозаводск
22:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Деревянка
23:10
23:11
25 км.
0 ч. 30 мин.
Пяжиева Сельга
23:22
23:23
33 км.
0 ч. 42 мин.
Ладва
23:39
23:40
48 км.
0 ч. 59 мин.
Токари
00:10
00:11
75 км.
1 ч. 30 мин.
Свирь
00:37
01:12
98 км.
1 ч. 57 мин.
Подпорожье
01:27
01:29
103 км.
2 ч. 47 мин.
Лодейное Поле
02:03
02:33
136 км.
3 ч. 23 мин.
Волховстрой 1
04:06
04:14
249 км.
5 ч. 26 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
06:13
07:00
352 км.
7 ч. 33 мин.
Малая Вишера
09:45
09:46
509 км.
11 ч. 5 мин.
Бологое-Московское
11:47
11:59
660 км.
13 ч. 7 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
16:25
980 км.
17 ч. 45 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Петрозаводск → Москва Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Хороший поезд, приятные вагоны и проводники. Рекомендую
Мне часто приходится передвигаться по России на поездах по работе. Иногда оставляю отзывы о поездах. Так вот этот поезд мне очень понравился, чистый и комфортный. Приехал в срок без опозданий.
Поставлю этому поезду 7 из 10. Туалет был не до конца чистым. Постельное белье хорошее
Хороший поезд и персонал, чистое белье, приятно пахло, что немаловажно! Мы с дочкой остались довольны поездкой.
Ездили на нем всей семьей в Питер и не пожалели! Очень удобно и комфортно!