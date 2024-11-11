Маршрут следования и продажа билетов
22:20
23 ч. 50 мин.
22:10
31
Маршрут следования поезда 156А Санкт-Петербург — Архангельск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Архангельск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
22:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Волховстрой 1
00:32
00:37
103 км.
2 ч. 12 мин.
Тихвин
01:58
02:01
177 км.
3 ч. 38 мин.
Бабаево
05:05
05:35
317 км.
6 ч. 45 мин.
Череповец 1
07:41
08:10
432 км.
9 ч. 21 мин.
Шексна
08:51
08:56
466 км.
10 ч. 31 мин.
Чебсара
09:20
09:22
483 км.
11 ч. 0 мин.
Кипелово
09:46
09:48
501 км.
11 ч. 26 мин.
Сухона
10:57
10:58
560 км.
12 ч. 37 мин.
Семигородняя
11:26
11:28
599 км.
13 ч. 6 мин.
Харовская
11:42
11:44
614 км.
13 ч. 22 мин.
Кадниковский
12:16
12:17
655 км.
13 ч. 56 мин.
Вожега
12:31
12:32
672 км.
14 ч. 11 мин.
Явенга
12:46
12:47
687 км.
14 ч. 26 мин.
Коноша 1
13:21
13:36
728 км.
15 ч. 1 мин.
Фоминская
14:08
14:10
752 км.
15 ч. 48 мин.
Вандыш
14:25
14:27
767 км.
16 ч. 5 мин.
Бурачиха
14:45
14:47
786 км.
16 ч. 25 мин.
Няндома
15:04
15:12
803 км.
16 ч. 44 мин.
Шалакуша
16:06
16:08
865 км.
17 ч. 46 мин.
Пукса
16:42
16:44
907 км.
18 ч. 22 мин.
Плесецкая
16:55
17:00
918 км.
18 ч. 35 мин.
Шелекса
17:16
17:18
938 км.
18 ч. 56 мин.
Емца
17:35
17:37
957 км.
19 ч. 15 мин.
Обозерская
18:10
18:40
998 км.
19 ч. 50 мин.
Пермилово
19:01
19:07
1016 км.
20 ч. 41 мин.
Холмогорская
19:38
19:40
1040 км.
21 ч. 18 мин.
Ломовое
20:06
20:08
1062 км.
21 ч. 46 мин.
Тундра
20:25
20:27
1078 км.
22 ч. 5 мин.
Исакогорка
21:27
21:47
1108 км.
23 ч. 7 мин.
Архангельск-Город
22:10
1121 км.
23 ч. 50 мин.
