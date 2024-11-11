Маршрут следования и продажа билетов
15:16
6 ч. 42 мин.
21:58
13
Маршрут следования поезда 725Ч Санкт-Петербург — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
15:16
0 км.
0 ч. 0 мин.
Обухово
15:29
15:30
10 км.
0 ч. 13 мин.
Колпино
15:39
15:40
24 км.
0 ч. 23 мин.
Тосно
15:54
15:55
51 км.
0 ч. 38 мин.
Чудово-Московское
16:24
16:25
116 км.
1 ч. 8 мин.
Малая Вишера
16:46
16:47
159 км.
1 ч. 30 мин.
Окуловка
17:22
17:23
240 км.
2 ч. 6 мин.
Бологое-Московское
17:59
18:00
310 км.
2 ч. 43 мин.
Вышний Волочек
18:28
18:29
353 км.
3 ч. 12 мин.
Тверь
20:01
20:02
469 км.
4 ч. 45 мин.
Крюково
Зеленоград
21:21
21:22
592 км.
6 ч. 5 мин.
Лихоборы
21:41
21:42
619 км.
6 ч. 25 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
21:58
629 км.
6 ч. 42 мин.
