Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 241А Мурманск — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 241А Мурманск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Мурманск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Мурманск
14:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Кола
14:50
14:56
9 км.
0 ч. 20 мин.
Оленегорск
16:41
16:51
93 км.
2 ч. 11 мин.
Апатиты 1
17:58
18:08
156 км.
3 ч. 28 мин.
Африканда
18:41
18:43
184 км.
4 ч. 11 мин.
Полярные Зори
19:02
19:04
198 км.
4 ч. 32 мин.
Кандалакша
19:33
19:58
221 км.
5 ч. 3 мин.
Княжая
20:49
20:51
258 км.
6 ч. 19 мин.
Чупа
22:13
22:15
325 км.
7 ч. 43 мин.
Лоухи
22:42
22:44
346 км.
8 ч. 12 мин.
Кемь
00:55
01:10
488 км.
10 ч. 25 мин.
Беломорск
02:07
02:10
535 км.
11 ч. 37 мин.
Надвоицы
03:33
03:35
611 км.
13 ч. 3 мин.
Сегежа
03:54
03:58
627 км.
13 ч. 24 мин.
Медвежья Гора
05:43
05:55
720 км.
15 ч. 13 мин.
Петрозаводск
08:21
08:51
845 км.
17 ч. 51 мин.
Свирь
10:27
11:07
938 км.
19 ч. 57 мин.
Волховстрой 1
13:20
13:22
1088 км.
22 ч. 50 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
15:18
15:33
1191 км.
1 д. 0 ч. 48 мин.
Чудово-Московское
18:10
18:11
1304 км.
1 д. 3 ч. 40 мин.
Окуловка
19:57
19:58
1429 км.
1 д. 5 ч. 27 мин.
Бологое-Московское
20:43
21:20
1499 км.
1 д. 6 ч. 13 мин.
Тверь
00:09
00:11
1659 км.
1 д. 9 ч. 39 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
04:15
1819 км.
1 д. 13 ч. 45 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Было прохладно в вагоне. Особенно когда выезжали из Мурманска. Отопление как-то слабо грело. Ребенок замерз, слава богу не заболел.
Мне поезд очень понравился. Проводницы действительно смогли создать атмосферу путешествия, я ехала и отдыхала. Купе просторные, полки широкие, даже мой муж ростом 189 см хорошо помещался. В общем – класс!
Добрый день. Приятные проводницы, поезд почти долго не стоит на станциях. Я вполне довольна тем, как провела эту поездку. Особо хочу отметить кристально чистое белое белье, которое нам выдали. Очень приятные на ощупь простыни
Я так понял что как попадет. Попадется нормальный вагон – мучиться не будешь. Попадется старый – вся дорога сплошные мучения. Розетки в поезде не работали от слова совсем. Мобильник негде было зарядить, рядом с Москвой вырубился – так мне пришлось потом на вокзале стоять 30 минут заряжать, чтобы связаться с человеком. Отвратительно.
Мягкие приятные матрасы и постельное белье. Ночью было слегка прохладно, нос замерзал. В остальном поезд как поезд. Ничего необычного. Чай из пластиковых стаканчиков, видимо меры против распространения ковида.