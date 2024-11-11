Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 029А Санкт-Петербург — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 029А Санкт-Петербург — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
22:11
0 км.
0 ч. 0 мин.
Боровенка
01:12
01:13
222 км.
3 ч. 1 мин.
Бологое-Московское
02:08
02:09
310 км.
3 ч. 57 мин.
Вышний Волочек
02:44
02:45
353 км.
4 ч. 33 мин.
Тверь
03:55
03:56
469 км.
5 ч. 44 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
05:49
629 км.
7 ч. 38 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Санкт-Петербург → Москва Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Решил поехать на этом скоростном поезде по работе, нужно было быстро добраться до Москвы, решить некоторые возникшие вопросы. Поезд приехал вовремя, без опозданий. Ехал довольно быстро. Поездкой доволен.
Ни разу еще не ездила на двухэтажном поезде и была приятно удивлена! Остались только положительные впечатления от поездки. Внутри есть даже кулер с питьевой водой. Поездка не заняла более 8 часов – и при этом в отличие от машины, ты не устаешь за рулем, а наоборот только кайфуешь))))) Круто!
Ехали семьей на этом поезде. Дочке очень хотелось прокатиться на втором этаже и мы это сделали. Мужу было слегка некомфортно, так как вторая полка была низкой, поэтому я его переселила на нижнюю, а сама ехала вверху. Купе не большие, зато все новое и аккуратное.
Отличный способ быстро добраться до Москвы. 10 из 10!
Что бы кто ни говорил, а новый поезд – в 10 раз лучше старого. Поездка была супер – быстро и комфортно.
Не советую ездить в сидячем вагоне, очень некомфортно сидеть на протяжении 8 часов, после 3 часов хочется разогнуть спину и полежать. Не экономьте на этом, лучше возьмите купейный билет.