Маршрут следования поезда 775А Санкт-Петербург — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
17:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чудово-Московское
17:49
17:50
116 км.
0 ч. 49 мин.
Окуловка
18:31
18:32
241 км.
1 ч. 31 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
20:52
631 км.
3 ч. 52 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
В поезде очень хорошо проработана детская зона. Проводники также очень хорошо общаются с детьми. Приятно смотреть на их работу.
В поезде недостает только двух вещей по моему мнению. 1 – нормального интернета который работает стабильно и не обрывается. И 2 – ЮСБ розеток для заряда телефонов. Очень странно что в электропоезде не сделали таких розеток!!!!!
Ехала в эконом классе. Почувствовала на себе все прелести экономии. Кресла очень неудобные. За 4 часа езды очень сильно устала поясница.
В купе очень аккуратно и чисто. Скорость не чуствуется вообще. Поезд едет плавно, вагоны не раскачиваются . Проводница вежливая.
Моя мама ни разу не ездила в бизнес классе, решила ее прокатить. Вы не представляете, как она была удивлена)))) До этого ездила только на советских поездах. А тут сразу бизнес))) Очень мило было наблюдать, как она все осматривает)