Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 027А Санкт-Петербург — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
22:00
7 ч. 42 мин.
05:42
Маршрут следования поезда 027А Санкт-Петербург — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
22:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Бологое-Московское
01:44
02:09
310 км.
3 ч. 44 мин.
Спирово
02:56
02:57
385 км.
4 ч. 56 мин.
Тверь
03:44
03:46
469 км.
5 ч. 44 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
05:42
629 км.
7 ч. 42 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Санкт-Петербург → Москва Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 8
В целом хороший поезд. Билет потраченные деньги полностью окупает. В купе широкие и длинные полки. Отдыхать удобно. Есть раковина и мусоросборник. Очень удобно! Закрытое купе открывается магнитной картой, плохо, что их всего 2 на купе.
Добрый день! Всё замечательно! Хочу отметить профессиональную работу проводников. Персонал отлично знает свои обязанности. Никто не грубит и не хамит. С курильщиками активно борются. Все просьбы исполняют моментально.
В купе было очень комфортно ехать на этом поезде. Проводница была очень вежливая девушка, много чего предлагала, очень внимательная))) Впервые ездила с таким комфортом и вниманием)))
Все было отлично, только в туалет была большая очередь сутра. Не знаю, с чем этот ажиотаж был связан, но вот было. Вагон очень хороший, внутри чисто и приятно.
Аккуратный и приятный поезд, стоит своих денег однозначно. Рекомендую.
Приличный поезд, хороший вагон. Берите купе или плацкарт, в сидячем вагоне не так удобно, как хотелось бы.
Купе стало больше, туалеты аккуратные, даже душ есть (хотя кто принимает душ в поезде!?) Вагоны не такие шумные – это тоже большой плюс, спать во время поездки стало лучше. Но за счет того, что купе больше – коридоры стали уже.
Хороший поезд.