Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 032А Москва — Хельсинки (Финляндия). Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
23:10
15 ч. 20 мин.
14:30
10
Маршрут следования поезда 032А Москва — Хельсинки (Финляндия) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Хельсинки (Финляндия) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
23:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
01:05
01:07
160 км.
1 ч. 55 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
05:49
06:01
628 км.
6 ч. 39 мин.
Выборг
07:54
08:34
755 км.
8 ч. 44 мин.
Вайниккала
10:14
11:17
784 км.
11 ч. 4 мин.
Коувола
12:11
12:13
870 км.
13 ч. 1 мин.
Лахти
12:57
12:59
928 км.
13 ч. 47 мин.
Тиккурила
13:52
13:53
1010 км.
14 ч. 42 мин.
Пасила
14:23
14:25
1022 км.
15 ч. 13 мин.
Хельсинки
14:30
1025 км.
15 ч. 20 мин.
