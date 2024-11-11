Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 767А Санкт-Петербург — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
13:00
4 ч. 2 мин.
17:02
4
Маршрут следования поезда 767А Санкт-Петербург — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
13:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Бологое-Московское
14:53
14:54
310 км.
1 ч. 53 мин.
Тверь
15:50
15:51
470 км.
2 ч. 50 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
17:02
630 км.
4 ч. 2 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Хочу выразить невероятно огромную благодарность нашей проводнице Ольге за хорошую работу, благодаря которой мы по-настоящему хорошо отдохнули!!!!!! Вкусное питание! Нереально вкусное! Не какая-нибудь лапша быстрого приготовления)
В бизнес классе почему-то нельзя было никак откинуть сидения. Это был единственный минус который я увидел за все время поездки. Очень хороший персонал, который знает своё дело и работает по полной.
Я веган, в стоимость билета был включен сэндвич, но он был с мясом. И они ничего альтернативного не могут предложить для вегитарианцев. Это очень грустно.
Услужливые проводницы. Мы с женой ехали и остались очень довольны этим поездом. Приятно что хоть где-то на ЖД сервис становится все лучше и лучше. Проводники – профессионалки своего дела. Работали как по часам. Не придраться.
Если бы еще пассажиры были более культурными, то я бы назвала этот поезд самым лучшим поездом, на котором я ездила. Чистейший туалет, чистейший вагон. Все супер-пупер!!!!!!!! Ехала и наслаждалась поездкой.
24.05.24г. 19й вагон 26 место, было очень уютно и комфортно. Дима, благодарю ☺️