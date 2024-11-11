Маршрут следования и продажа билетов
21:00
3 ч. 56 мин.
00:56
Маршрут следования поезда 785А Санкт-Петербург — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
21:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чудово-Московское
21:51
21:52
116 км.
0 ч. 51 мин.
Тверь
23:47
23:48
471 км.
2 ч. 47 мин.
Крюково
Зеленоград
00:31
00:32
594 км.
3 ч. 31 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
00:56
631 км.
3 ч. 56 мин.
