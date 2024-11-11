Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 759А Санкт-Петербург — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
09:00
4 ч. 2 мин.
13:02
4
Маршрут следования поезда 759А Санкт-Петербург — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
09:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Бологое-Московское
10:53
10:54
310 км.
1 ч. 53 мин.
Тверь
11:50
11:51
470 км.
2 ч. 50 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
13:02
630 км.
4 ч. 2 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Санкт-Петербург → Москва Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Шикарный поезд с отличными проводниками. Давненько я не ездила на чем-то подобном. Высший класс. Интернет был стабильным, тепло и хорошо.
Ездил с ребенком и женой. Поездка прошла очень хорошо. Проводницы показали себя как работники высшей категории! Сам поезд едет очень плавно и хорошо. За всю поездку не захотелось ни разу выйти. Рекомендую тем, кто собирается ехать с детьми.
В вагоне было всего 9 человек! Уютно и комфортно, кондиционер и все дела. Пока ехала – почти прочитала интереснейшую книжку, так что время просто пролетело. А я и не заметила, как оказалась в столице!
В туалете нормальная бумага, полотенца и все остальное. Никакого неприятного запаха. Я остался крайне доволен поездкой на этом поезде. Поездов повидал не мало, это один из лучших. Благодарю отдельно Анну, которая была нашей проводницей на протяжении поездки.
Рада видеть, что хоть где-то что-то улучшается. Ехала на этом поезде в последний раз 2 года назад. Судя по тому, что я увидела – прогресс идет. Поезд очень комфортный. Едешь покомфорту как в автомобиле. Но гораздо быстрее и без остановок.