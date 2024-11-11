Маршрут следования поезда 155А Санкт-Петербург — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
01:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чудово-Московское
03:51
03:52
116 км.
1 ч. 56 мин.
Малая Вишера
04:20
04:21
159 км.
2 ч. 25 мин.
Бологое-Московское
06:06
06:18
309 км.
4 ч. 11 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
10:16
629 км.
8 ч. 21 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Большое спасибо за такую замечательную поездку! Отдельную благодарность выражаю Елене (проводнице 3 вагона) за то что она так классно о нас заботилась на протяжении всей поездки.
Отличный поезд, никаких замечаний с моей стороны о нем нет.
Очень мало места под нижней полкой – пыталась запихнуть вещи, но чемодан мой так и не влез. В этих новых поездах такое чувство, что они там вообще думают, что я буду с барсеточкой путешествовать.
Грязный туалет, противно было зайти. Сделал замечание проводнице, та сказала что разберется. И так до конца поездки и не разобралась. Безобразие.
Ездили с сыном в Москву навестить родственников. Очень понравился поезд, довез быстро и без проблем.