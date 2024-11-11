13:40
1 д. 12 ч. 42 мин.
02:22
23
Маршрут следования поезда 273Ч Санкт-Петербург — Волгоград на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Волгоград с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
13:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Бологое-Московское
19:28
19:40
311 км.
5 ч. 48 мин.
Тверь
21:19
21:21
471 км.
7 ч. 39 мин.
Москва
Курский Вокзал
23:59
00:24
633 км.
10 ч. 19 мин.
Узуново
03:04
03:06
780 км.
13 ч. 24 мин.
Рязань 2
04:40
05:07
850 км.
15 ч. 0 мин.
Александро-Невская
06:59
07:01
982 км.
17 ч. 19 мин.
Богоявленск
07:21
07:23
1007 км.
17 ч. 41 мин.
Мичуринск
Уральский
08:04
09:30
1048 км.
19 ч. 49 мин.
Тамбов 1
10:37
10:42
1113 км.
20 ч. 57 мин.
Платоновка
11:22
11:24
1148 км.
21 ч. 42 мин.
Кирсанов
12:09
12:11
1200 км.
22 ч. 29 мин.
Умет
12:37
12:39
1218 км.
22 ч. 57 мин.
Тамала
13:03
13:05
1237 км.
23 ч. 23 мин.
Вертуновская
13:30
13:32
1260 км.
23 ч. 50 мин.
Ртищево 1
15:06
15:36
1284 км.
1 д. 1 ч. 26 мин.
Екатериновка
16:27
16:30
1328 км.
1 д. 2 ч. 47 мин.
Аткарск
17:17
17:20
1377 км.
1 д. 3 ч. 37 мин.
Татищево
18:06
18:09
1423 км.
1 д. 4 ч. 26 мин.
Саратов 1
Пассажирский
18:55
19:40
1454 км.
1 д. 5 ч. 15 мин.
Карамыш
21:26
21:28
1526 км.
1 д. 7 ч. 46 мин.
Петров Вал
23:03
23:05
1620 км.
1 д. 9 ч. 23 мин.
Волгоград 1
02:22
1786 км.
1 д. 12 ч. 42 мин.
