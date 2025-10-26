Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 377А Санкт-Петербург — Великие Луки.
21:07
9 ч. 23 мин.
06:30
21
Маршрут следования поезда 377А Санкт-Петербург — Великие Луки на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Великие Луки с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
21:07
0 км.
0 ч. 0 мин.
Купчино
21:23
21:25
10 км.
0 ч. 16 мин.
Царское Село
21:38
21:40
22 км.
0 ч. 31 мин.
Батецкая
23:17
23:19
141 км.
2 ч. 10 мин.
Уторгош
23:56
23:58
181 км.
2 ч. 49 мин.
Сольцы
00:15
00:17
197 км.
3 ч. 8 мин.
Леменка
00:34
00:36
216 км.
3 ч. 27 мин.
Дно
00:58
01:17
235 км.
3 ч. 51 мин.
Дедовичи
01:49
01:51
265 км.
4 ч. 42 мин.
Судома
02:04
02:06
273 км.
4 ч. 57 мин.
Плотовец
02:19
02:21
283 км.
5 ч. 12 мин.
Чихачево
02:35
02:37
293 км.
5 ч. 28 мин.
Ашево
02:51
02:53
303 км.
5 ч. 44 мин.
Лозовицы
03:07
03:09
312 км.
6 ч. 0 мин.
Сущево
03:23
03:29
323 км.
6 ч. 16 мин.
Загоскино
03:45
03:54
331 км.
6 ч. 38 мин.
Локня
04:24
04:40
346 км.
7 ч. 17 мин.
Стримовичи
04:53
05:01
355 км.
7 ч. 46 мин.
Самолуково
05:14
05:16
365 км.
8 ч. 7 мин.
Новосокольники
05:52
05:57
399 км.
8 ч. 45 мин.
Великие Луки
06:30
424 км.
9 ч. 23 мин.
