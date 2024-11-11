Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 038А Москва — Выборг на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Выборг с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
23:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
01:06
01:08
160 км.
2 ч. 6 мин.
Вышний Волочек
02:13
02:14
276 км.
3 ч. 13 мин.
Бологое-Московское
02:42
02:43
319 км.
3 ч. 42 мин.
Чудово-Московское
04:44
04:45
514 км.
5 ч. 44 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
06:21
06:54
627 км.
7 ч. 21 мин.
Зеленогорск
07:57
07:58
678 км.
8 ч. 57 мин.
Выборг
09:00
754 км.
10 ч. 0 мин.
