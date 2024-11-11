Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 289А Архангельск — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
21:26
1 д. 7 ч. 48 мин.
05:14
42
Маршрут следования поезда 289А Архангельск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Архангельск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Архангельск-Город
21:26
0 км.
0 ч. 0 мин.
Исакогорка
21:51
21:56
13 км.
0 ч. 25 мин.
Тундра
22:30
22:31
43 км.
1 ч. 4 мин.
Ломовое
22:50
22:55
59 км.
1 ч. 24 мин.
Холмогорская
23:20
23:25
81 км.
1 ч. 54 мин.
Пермилово
23:49
23:51
105 км.
2 ч. 23 мин.
Обозерская
00:15
00:45
123 км.
2 ч. 49 мин.
Емца
01:21
01:23
164 км.
3 ч. 55 мин.
Шелекса
01:42
01:44
183 км.
4 ч. 16 мин.
Плесецкая
02:05
02:10
203 км.
4 ч. 39 мин.
Пукса
02:21
02:23
214 км.
4 ч. 55 мин.
Ивакша
02:42
02:43
235 км.
5 ч. 16 мин.
Лепша
02:53
02:54
244 км.
5 ч. 27 мин.
Шалакуша
03:06
03:08
255 км.
5 ч. 40 мин.
Няндома
04:00
04:10
317 км.
6 ч. 34 мин.
Бурачиха
04:30
04:32
334 км.
7 ч. 4 мин.
Вандыш
04:51
04:53
353 км.
7 ч. 25 мин.
Фоминская
05:09
05:11
368 км.
7 ч. 43 мин.
Коноша 1
05:40
05:56
392 км.
8 ч. 14 мин.
Явенга
06:35
06:36
433 км.
9 ч. 9 мин.
Вожега
06:52
06:54
448 км.
9 ч. 26 мин.
Кадниковский
07:12
07:14
465 км.
9 ч. 46 мин.
Харовская
07:53
07:55
506 км.
10 ч. 27 мин.
Семигородняя
08:12
08:14
521 км.
10 ч. 46 мин.
Сухона
08:42
08:44
560 км.
11 ч. 16 мин.
Кипелово
10:02
10:04
619 км.
12 ч. 36 мин.
Чебсара
10:24
10:26
637 км.
12 ч. 58 мин.
Шексна
10:43
10:45
654 км.
13 ч. 17 мин.
Череповец 1
11:18
11:47
688 км.
13 ч. 52 мин.
Кадуй
12:45
12:47
732 км.
15 ч. 19 мин.
Бабаево
14:01
14:35
803 км.
16 ч. 35 мин.
Заборье
15:24
15:26
846 км.
17 ч. 58 мин.
Подборовье
15:39
15:41
856 км.
18 ч. 13 мин.
Ефимовская
16:01
16:03
876 км.
18 ч. 35 мин.
Пикалево 1
16:41
16:43
910 км.
19 ч. 15 мин.
Тихвин
17:20
17:22
943 км.
19 ч. 54 мин.
Волховстрой 1
18:50
18:53
1017 км.
21 ч. 24 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
20:55
21:13
1120 км.
23 ч. 29 мин.
Бологое-Московское
01:39
01:40
1428 км.
1 д. 4 ч. 13 мин.
Вышний Волочек
02:15
02:16
1471 км.
1 д. 4 ч. 49 мин.
Тверь
03:25
03:26
1587 км.
1 д. 5 ч. 59 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
05:14
1747 км.
1 д. 7 ч. 48 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Архангельск → Москва Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Добрый день. Поездка прошла очень хорошо. Мне все понравилось! Только под конец в вагоне стало как-то жарковато. Но это мелочи. Проводница очень клёвая!
Удивлен. Потому что цена не большая, а в плане комфорта все было на высоте. Новые матрасы на полках, новое постельное белье. Туалет тоже не сильно грязный. Было отлично.
Спокойная проводница. По середине дороги поломался на туалет. Второй был закрыт. Ходили оставшуюся дорогу в соседний вагон. Неудобно но факт.
Под столиком было много жвачек наклеено. В купе было очень пыльно, рукой по полке провел сверху – пришлось идти в туалет мыть. Убирают формально! Размазывают грязь ровным слоем.
Проводница не очень понравилась. Была резковата. Состояние вагона – почти новый. Но какой-то грязный. Про туалет вообще лучше промолчать. Страх и ужас. Не думала что можно так запустить новый вагон.